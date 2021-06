L'excellent Samsung Galaxy S21 Ultra (5G) tombe à moins de 1000€ pour le Prime Day

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est considéré comme le principal rival de l'iPhone 12 Pro Max d'Apple.

Le smartphone du géant coréen est doté d'un écran AMOLED 2X de 6,8 pouces (20:9) avec une définition de 3200 x 1400 pixels et couvrant environ 89% de la surface avant de l'appareil. Il est aussi équipé d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide à 25 W en filaire et 15 W en sans-fil, d'un processeur Exynos 2100 et du système d'exploitation mobile Android associé à l'interface utilisateur OneUI 3.2.

Pour la partie photo, on retrouve un capteur principal de 108 + 12 + 10 + 10 MP et un capteur frontal de 40 MP. À propos de la vidéo, le Galaxy S21 Ultra est capable de filmer en 4K 60ips ainsi qu'en 8K 24ips avec ses 4 objectifs (grand angle, ultra grand angle et deux téléobjectifs).