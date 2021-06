Prime Day : la caméra de surveillance Blink Mini HD chute à moins de 25€ 🔥

Le Prime Day est enfin là et des dizaines d'offres sont d'ors et déjà disponibles comme celles concernant les objets connectés. Et parmi ces derniers on souhaite mettre un coup de projecteur sur la Blink Mini HD , une petite caméra de surveillance surprenante et très performante.

Amazon vous propose actuellement une réduction de 38% sur son prix habituel, avec un tarif de seulement 24,99€ au lieu de 39,99€. Amazon vous propose en outre une livraison rapide directement chez vous et sans frais de port grâce à votre abonnement Prime.