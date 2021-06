Prime Day : 10 offres high-tech à saisir d'urgence chez Amazon

On ne présente plus l'excellent Fire TV Stick 4K Ultra HD d'Amazon. Le fameux stick multimédia est le concurrent direct du Chromecast de Google. Il s'agit d'une clé HDMI qui se branche directement à un téléviseur.



Avec le système d'exploitation Fire OS et le réseau Wifi domestique, l'utilisateur retrouvera des applications de streaming telles que Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov ou encore myCanal. L'appareil dispose d'un processeur Quadricœur 1,7 GHz et d'un espace de stockage de 8 Go, et supporte notamment les normes 4K Ultra HD, HDR, HDR10, Dolby Vision, HLG et HDR10+.