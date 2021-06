Jabra Elite 65T : très bon prix pour ces excellents écouteurs sans fil Jabra

C'est l'enseigne française Boulanger qui nous régale aujourd'hui avec cette promotion. Toujours dans le but de vous faciliter la tâche, l'e-commerçant se chargera de tout en appliquant la gratuité de la livraison à domicile (avec expédition sous 24 heures) et la possibilité de retirer la commande en magasin ou en drive. Vous bénéficierez même de 15 jours pour changer d'avis si le produit ne vous convient finalement pas. Et bien entendu, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Les écouteurs Jabra Elite 65T sont des exemplaires sans-fil puisqu'ils viendront se connecter à vos appareils via le Bluetooth 5.0. La connexion sera toujours très stable ce qui permet ensuite de délivrer une qualité audio exceptionnelle et de réduire considérablement la latence lorsque vous regardez un film par exemple. Quoi qu'il en soit, l'immersion est absolument optimale grâce à une réduction du bruit de votre environnement (vent, discussion…) ultra efficace. Mais ce n'est pas tout…

En effet, les quatre microphones intégrés servent à prendre des appels mais également à se servir des commandes vocales via Siri et Google Now. Ces assistants vocaux permettent d'accéder sans attendre à tout votre contenu (recherches web, messages, fixer des rendez-vous…) par le simple son de votre voix. Tout a été simplifié afin d'apporter une ergonomie agréable à ces écouteurs.