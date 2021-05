Logitech G PRO : le casque gaming Logitech tombe à moins de 75€

Logitech est maintenant une marque reconnue pour ses périphériques informatiques et particulièrement gaming, et ce casque Logitech Pro G 2020 en est un parfait exemple. Il possède un arceau métallique ainsi que des plaques en aluminium pour supporter ses transducteurs de 50 mm. Il est conçu pour tenir la durée et résister aux parties en ligne mouvementées.

Le son est de très bonne qualité et les coussinets à mémoire de forme sont confortables. L’appareil est livré avec 2 paires, une en similicuir et une en velour, vous pourrez donc choisir la matière que vous préférez. Vous l’aurez compris les coussinets sont interchangeables, vous pouvez donc les changer quand l’usure se fera sentir plutôt que de changer tout le casque.

Point important, le Logitech G Pro n’est pas un simple casque mais un micro-casque, et son micro est d’une qualité impressionnante. Vous pourrez régler la position du micro grâce à sa tige flexible et

communiquer avec vos coéquipiers de manière parfaitement claire quel que soit votre environnement sonore. En effet il possède une sensibilité élevée mais il c’est un micro directionnel, il ne captera donc que votre voix.