Xiaomi Mi Watch et Mi Watch Lite : les montres connectées Xiaomi à prix choc

Dévoilées en septembre 2020 et à la fin de l'année dernière, la Mi Watch et la Mi Watch Lite possèdent des caractéristiques différentes.

La première montre connectée citée dispose d'un grand écran AMOLED de 1,39 pouce avec Corning Gorilla Glass 3 et une résolution de 454 x 454 pixels et d'une batterie de 420 mAh lui permettant d'être autonome pendant 16 jours (pour un temps de charge de 2 heures). La Mi Watch mesure 45,9 × 53,35 × 11,8 mm (sans le bracelet) et affiche un poids de 32 grammes seulement. On retrouvera la présence de différents capteurs comme la fréquence cardiaque, l'accélération, le gyroscope, le capteur géomagnétique, la pression atmosphérique et la lumière ambiante.

Quant à la Mi Watch Lite, l'objet connecté embarque un écran LCD de 1,4 pouce affichant une résolution de 320 x 320 pixels et une batterie de 230 mAh qui assure une durée maximale de 12 jours. La version allégée de la Mi Watch mesure 41 x 35 x 11 mm et pèse 35 grammes.