Idée cadeau fête de mères : le top des promos high tech à petit prix !

Notre premier produit est une petite souris design idéale pour la bureautique, la Microsoft Surface Mobile Mouse. Elle est très légère et fine, elle se transporte donc facilement avec un ordinateur dans une sacoche. Elle se connecte facilement en Bluetooth et fonctionne avec des piles qui se changent grâce à un clapet magnétique bien pratique. La souris est toute en plastique et les matériaux et les finitions sont qualitatifs, elle est donc vraiment durable. Pour moins de 20€ c’est un outil plutôt joli et pratique, le rapport qualité/prix est au rendez-vous.