Cet écran gaming LG Ultragear est à prix cassé sur Amazon !

Vous cherchez un nouvel écran pour votre config gaming ? Que diriez-vous de passer au 27“ avec une résolution QHD offrant une surface d’affichage de 2560 x 1440 pixels, de quoi profiter des derniers titres avec une finesse d’affichage élevée pour une meilleure immersion.

Cet écran dispose d’un taux de rafraichissement à 144 Hz et d’un temps de réponse de seulement 1 ms. Il intègre les technologies HDR10, sRGB 99% et un traitement IPS. Il est également compatible avec les technologies NVidia Gsync et AMD FreeSyng Premium.

Avec une telle fiche technique, le LG Ultragear vous propose une belle qualité d’affichage et une rapidité dans les jeux d’actions qui va supprimer tout effet de flou ou de rémanence.