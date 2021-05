Galaxy Tab A7 : Où acheter la tablette tactile de Samsung au meilleur prix ?

La Samsung Galaxy Tab A7 est équipée d'un écran pourvu d'une diagonale de 10,4 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Celui-ci est épaulé par un processeur Qualcomm Snapdragon 662 à 2 GHz, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go (extensible via microSD). Cette configuration permet d'obtenir d'excellentes performances sur la plupart des tâches. Vous aurez la possibilité de lancer plusieurs applications simultanément sans essuyer le moindre ralentissement. Aussi, elle s'en sort très bien sur les jeux vidéo gourmands en ressources.

Pour couronner le tout, quatre haut-parleurs ont été directement intégrés à la Galaxy Tab A7. Ils diffuseront un son puissant idéal pour regarder des films ou écouter de la musique à plusieurs dans une même pièce. Un prise jack 3,5 mm est également de la partie.