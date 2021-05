Avant sa sortie, Resident Evil Village est à seulement 48€ sur PS4, PS5 et Xbox Series X

Avec sa vue à la première personne et son ambiance glaçante, Resident Evil Village est un véritable survival/horror qu'il ne va bien évidemment pas falloir mettre entre toutes les mains (jeu déconseillé au moins de 18 ans). L'immersion promet d'être exceptionnelle et les monstres impitoyables. De nombreuses énigmes viendront aussi ponctuer l'aventure. Bref, un jeu d'horreur qui devrait satisfaire les amoureux du genre ! Enfin, les propriétaires des versions PS4 et/ou Xbox One obtiendront gratuitement la mise à niveau qui optimise le jeu pour la PS5 et les Xbox Series X|S.