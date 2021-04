Télétravail : le TOP des bons plans pour s'équiper au meilleur prix

L'Acer Chromebook CB314 14 pouces est un ordinateur au format très pratique, suffisamment petit, fin et léger pour être transporté facilement tout en conservant une taille d'écran très confortable. La bête embarque un processeur Pentium N5000, 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go. Vif et fiable, cet ordinateur est idéal pour le travail. Sa batterie tient une bonne douzaine d'heures avant de se fatiguer. Le PC dispose de deux USB 3.0, de deux USB Type C, d'un lecteur de carte microSD et d'une prise jack de 3,5 mm.