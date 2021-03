50% de réduction sur le casque gamer sans-fil Logitech G533 chez Amazon

Cette offre est proposée par Amazon, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous sous 3 jours, ou sous deux jours en livraison accélérée. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un casque gamer sans-fil G533 de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine. Il propose un Son Surround 7.1 et embarque la technologie DTS Headphone:X, permettant une expérience sonore particulièrement immersive en jeu. Il intègre aussi des transducteurs Pro-G 40mm pour une qualité sonore de haut vol. Il est compatible Windows 10, 8.1 et 7 ainsi que Mac OS X 10.11 ou une version ultérieure.

Casque sans-fil oblige, le Logitech G533 promet une autonomie de 15 heures. Il est bien entendu possible de le passer en mode filaire en le branchant à un port USB, ainsi que pour le recharger et télécharger pilotes et mises à jour. Une fonctionnalité intégrée au casque permet d'en contrôler le volume à la volée.