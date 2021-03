Le Xiaomi Redmi Note 9T (64 Go) disponible à moins de 200€ chez Amazon

Les modalités en vigueur chez Amazon restent les mêmes à l'approche du printemps. En effet, le site américain spécialisé dans la vente en ligne applique la livraison gratuite à domicile ou en point retrait au sein de la France métropolitaine. Le paiement en quatre fois sans frais (soit 50,87€ par échéance) est accessible aux abonnés Amazon Prime. Pensez donc à utiliser votre essai offert (puis 5,99€/mois ou 49€/an) si cela n'a pas été déjà fait. Quant à la garantie, elle est valable pendant deux ans.

Ce Xiaomi Redmi Note 9T 5G est pourvu d'un écran 6,53 pouces avec une définition en 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. La dalle est très agréable à regarder et apporte des contrastes de qualité sur tous les contenus. Un processeur MediaTek Dimensity 800U compatible 5G est de la partie. Il est accompagné par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

En matière de performances pures, le Xiaomi Redmi Note 9T 5G fait le job et se montre polyvalent. Il lancera les applications sans jamais essuyer le moindre ralentissement et la navigation sur l'interface se montrera parfaitement fluide. C'est en jeu qu'il sera nécessaire de faire quelques concessions.