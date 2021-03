50€ de réduction sur l'Apple iPhone SE dans sa version 64 Go chez Amazon

Pour rappel, l'iPhone SE est un smartphone qui est sorti en avril 2020. Il embarque un écran Retina de 4,7 pouces avec l'affichage True Tone et une définition de 1334 x 750 pixels, un processeur A13 Bionic, une mémoire vive de 3 Go de RAM et un espace de stockage non extensible de 64 Go.

La partie photo du téléphone se compose d'un capteur arrière de 12 MP et d'un capteur frontal de 7 MP.

Du côté de l'autonomie, l'iPhone SE possède une batterie lui permettant de tenir pendant près d'une journée complète. La recharge rapide est disponible en filaire à 18 W et en sans-fil à 10 W.