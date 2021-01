Soldes d'hiver 2021 : le meilleur moment pour s’abonner à Amazon Prime

Le premier avantage, et non des moindres, proposé par Amazon Prime reste évidemment la livraison gratuite de tous vos objets. En vous abonnant à l'offre de services d'Amazon vous profitez automatiquement, quelque soit le montant de votre commande, d'une expédition en 24 heures depuis le dépôt le plus proche de chez vous et ce sans dépenser un seul centime supplémentaire.

Que vous commandiez un seul objet durant ces Soldes d'hiver ou au contraire que vous profitiez de ces quatre semaines pour étaler vos achats et vous faire plaisir dans tous les secteurs high-tech, vous ne paierez pas la livraison de votre ou de vos différentes commandes. Quand on sait que sur certains sites la livraison peut s'élever à plusieurs dizaines d'euros sur un seul envoi, on vous laisse calculer les économies réalisées.

Amazon vous permet, en tant que membre privilégié, de profiter toute l'année de bons plans qui vous sont spécialement réservés, comme les Prime Days, deux journées de réductions sur des centaines de produits, mais aussi des promotions tout au long de l'année sur une large partie du catalogue.

Plus éloigné de la boutique en ligne, Amazon Prime vous donne l'accès à Prime Video, le service de streaming du géant du web. Aujourd'hui cette plateforme est l'une des plus populaires au monde, avec des séries de prestige plusieurs fois récompensées lors des cérémonies de remises de prix. On peut citer The Boys, The Man in the Castle ou encore la future série dérivée du Seigneur des Anneaux parmi les plus belles oeuvres disponibles sur le service. Des milliers d'heures de contenu vous attendent !

Les joueurs auront également un accès privilégié à Twitch avec Prime Gaming, un autre service inclus dans Amazon Prime et qui vous donne accès en plus à des jeux et des bonus gratuits sur un grand nombre de titres.

Pour les audiophiles, Prime Music vous permet sans dépenser un euro de plus de profiter de plusieurs dizaines de millions de titres en streaming et ce sur tous vos appareils. Pourquoi payer un abonnement supplémentaire si tous vos services sont disponibles au prix de seulement 5,99€ / mois ? Ecoutez en illimité tous vos artistes préférés et faites de belles économies au passage, et ce tout au long de l'année.

Et enfin comment ne pas évoquer Prime Student, une offre réservée aux étudiants qui leur permet pour un prix de seulement 24€ par an au lieu de 49€ habituellement de profiter du même bouquet de services et des mêmes avantages. Et bonne nouvelle pour eux : l'essai gratuit est allongé à 90 jours afin de profiter des réductions, des bons plans et de la livraison gratuite sans débourser un seul euro durant trois mois.