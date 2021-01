Le laptop Huawei MateBook D14 est à prix cassé chez Amazon

Dévoilé au grand public il y a près d'un an, le MateBook D14 a été conçu pour être l'un des concurrents du MacBook Air d'Apple.



Le PC portable de Huawei disponible dans un coloris gris sidéral est doté d'un écran de 14 pouces (avec un chassis d'une épaisseur infime de 15.9mm), d'un processeur AMD Ryzen 7 3700U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 512 Go en SSD.

Une batterie intégrée de 56Wh permet au laptop d'être autonome pendant une durée maximale de 10 heures.