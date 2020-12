Profitez de 150 jeux PC avec l'abonnement Xbox Game Pass à -33% jusqu'au 27 décembre !

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle de la part d'Amazon, faisons désormais un zoom sur les principaux avantages du Xbox Game Pass.

Avec l'abonnement Xbox Game Pass, le joueur aura la possibilité de profiter d'un catalogue contenant plus de 150 jeux chaque mois et surtout de découvrir toutes les exclusivités Windows 10 dès le jour de leur sortie.

Plusieurs nouveaux jeux arrivent chaque mois. Pour ce mois de décembre 2020, on retrouvera notamment Among Us, Cybershadow, The Medium, ainsi que les versions remasterisées des Yakuza 3, 4 et 5, mais également Yakuza 6: The Song of Life.