Profitez de la manette Xbox Series en promo avant Noël

Cette bonne affaire est hébergée par plusieurs sites spécialisés dans la vente en ligne. Il s'agit d'Amazon mais aussi de la Fnac et Cdiscount. Le prix est fixé à 49,99€ chez les trois e-marchands cités précédemment. Vous devrez simplement faire un choix selon vos habitudes. Dans tous les cas, la livraison à domicile est offerte et la garantie valable pendant deux ans. Consultez la page du produit pour prendre connaissance de toutes les modalités en vigueur.

À présent, attardons-nous sur les particularités de la manette Xbox Series. Celle-ci fonctionne non seulement sur les consoles Xbox Series X et S de Microsoft mais aussi sur PC Windows 10, Xbox One et les appareils Android. Vous l'avez compris, elle est compatible avec la plupart des machines sur le marché. La prise en charge des produits iOS arrivera prochainement.

Elle arbore les boutons iconiques de la marque Xbox. Une petite nouveauté est de la partie sous la forme d'une touche servant à enregistrer directement une capture d'écran ou un clip avant de le partager sur les réseaux sociaux.