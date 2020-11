Le prix de la barre de son Bose Solo 5 est au plus bas chez Amazon

La barre de son Bose Solo 5 est un produit qui devient rapidement indispensable dans votre salon alors qu'il se remarque à peine. Le constructeur a en effet choisi une certaine sobriété pour son appareil avec des lignes droites, un coloris noir passe-partout et une hauteur de seulement 10 cm.

A l'intérieur par contre Bose a mis le paquet pour vous proposer une expérience digne des salles de cinéma avec un système conçu pour offrir des basses puissantes lors des scènes mouvementées de vos films et séries mais aussi des voix constamment intelligibles. Un mode "Dialogue" permet à l'appareil de mettre plus en avant encore les voix des intervenants pour plus de compréhension.

La Bose Solo 5 est très simple à relier à votre TV. Un simple câble optique ou coaxial suffit à la connecter à votre écran. Un seul branchement suffit pour que vous soyez prêt à l'utiliser. Une télécommande fournie vous permet de piloter le son, de régler le volume mais aussi d'activer les différents modes sans quitter votre canapé. Pratique !