Profitez d'un Echo Dot et d’1 mois de musique pour 19,98 €

Vous l'avez compris, nous sommes chez Amazon pour ce bon plan des plus généreux. Il est important de préciser que cette offre est uniquement valable pour les nouveaux clients Amazon Music Unlimited. Une fois l'achat effectué, vous obtiendrez un mois d'abonnement gratuit au service de streaming du géant américain (puis 9,99€/mois). Ainsi, vous aurez accès à plus de 60 millions de morceaux en illimité. L'enceinte se décline en quatre coloris différents. Alors choisissez celui qui vous plaît.

L'Echo Dot (3ème génération) génère un son extrêmement puissant et peut même être associée à une seconde enceinte de la même marque pour diffuser du son stéréo toujours plus riche. De plus, cet appareil est compatible avec l'assistant vocal Alexa. Grâce aux commandes vocales, vous pourrez lancer vos musiques préférées, consulter la météo, les actualités ou même programmer des alarmes.

Autre point important, cette Echo Dot permet de rester en contact avec vos proches puisque vous avez la possibilité d'envoyer des messages grâce à votre voix.