Une carte mémoire SDXC SanDisk 64 Go pour seulement 20€

La SanDisk Extreme PRO 64 Go à - 36% sur Amazon

Vitesse de transfert jusqu'à 170 Mo/s

La Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur la plateforme française d'Amazon pour vous procurer en promo la SanDisk Extreme PRO de 64 Go.Cette carte mémoire SDXC, vendue initialement au prix de 31,99 euros, est affichée au tarif promotionnel de 20,44 euros ; soit une économie de 11,55 euros.Le montant du produit étant inférieur à 25 euros d'achats, des frais de port à hauteur de 4,99 euros sont appliqués pour une livraison à domicile. Pour éviter ce supplément, vous pouvez toujours aller chercher le produit dans un Amazon Locker. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison accélérée à domicile.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux principales caractéristiques de l'accessoire.Cette carte mémoire signée SanDisk (référence SDSDXXY-064G-GN4IN) dispose de vitesses de prise pouvant atteindre jusqu'à 90 Mo/s, d'un enregistrement de Classe de vitesse UHS 3 (U3) et des vitesses de transfert pouvant atteindre jusqu'à 170 Mo/sLa carte a notamment été conçue pour résister aux conditions climatiques extrêmes, à l'eau et aux chocs. Enfin, l'accessoire mesure 0,2 x 2,4 x 3,2 cm et a un poids de 4,54 grammes.