Deux enceintes Sonos One avec un prix en forte baisse sur Amazon

L'expert du son à la maison

Avec ou sans micros, la Sonos One baisse de prix

Vous ne connaissez pas encore Sonos ? La société américaine est pourtant aujourd'hui l'un des leaders des enceintes pour la maison. La marque a popularisé le concept du multi-room, c'est à dire la possibilité de jouer un même titre sur l'ensemble des enceintes Sonos installées dans la maison.Le constructeur se distingue également par la qualité du rendu audio délivré par ses produits. Depuis le premier modèle, les produits Sonos sont plébiscités par les amateurs de musique, qui peuvent profiter de leur bibliothèque musicale n'importe où dans la maison et de tous les détails composant chaque morceau. Le tout avec une simplicité d'utilisation stupéfiante et le support de tous les services de streaming possibles et inimaginables. Directement à la voix ou depuis votre smartphone en Bluetooth ou en AirPlay, vous pilotez en quelques secondes toute votre musiques.Sonos propose actuellement de belles promotions sur deux de ses produits phares pour vous faire découvrir le son Sonos et l'expérience offerte par la marque dans le domaine de l'audio.Premier appareil mis en lumière dans cette sélection : la Sonos One SL. Ce modèle particulier, dérivé de la Sonos One, ne contient aucun micro. Vous êtes certain de ne pas être écouté lors de vos conversations avec vos proches et le système ne propose aucun assistant vocal pour se concentrer exclusivement sur ce qui vous importe : votre musique.L'appareil, très compact, intègre deux amplis numériques, un mid-woofer et un tweeter pour un son riche et immersif. L'enceinte est compatible Bluetooth, AirPlay 2 pour les appareils Apple, et permet de jouer n'importe quel titre depuis sa bibliothèque personnelle ou depuis un service de streaming. Et évidemment, Sonos oblige, vous pouvez facilement depuis l'application Sonos appairer deux enceintes Sonos One pour un son stéréo.Le deuxième appareil proposé dans cette sélection est la Sonos One originelle. Techniquement, c'est la même que la One Sl à l'exception de la présence de microphones et d'un assistant vocal. Vous avez le choix à la configuration entre Google Assistant et Amazon Alexa, selon votre équipement déjà présent chez vous.Vous pouvez ainsi lire de la musique mais aussi demander le temps qu'il fera demain, piloter vos appareils connectés ou encore demander l'itinéraire vers votre prochain rendez-vous d'une simple commande vocale pour toujours plus de simplicité.Vous avez désormais le choix entre les deux enceintes Sonos One proposées par le constructeur, avec l'assurance d'avoir le meilleur son possible au meilleur prix.