AirPods Pro : nouvelle chute de prix sur les écouteurs Bluetooth Apple

Airpods Pro : un max de fonctionnalités

Une ergonomie parfaite

Débutons par quelques modalités en rappelant que nous sommes bien chez Amazon pour cette bonne affaire. Vous pouvez commander les AirPods Pro dès maintenant mais sachez tout de même qu'ils seront en stock uniquement à partir du 17 avril prochain. Quoi qu'il en soit, la livraison à domicile sera assurée gratuitement si vous habitez en France métropolitaine. Pour ce qui est de la garantie, elle est bien évidemment valable pendant deux ans. Les acheteurs peuvent aussi souscrire à AppleCare+ (assurance pour les casques audio et écouteurs de la marque) à 39€ pour une durée de deux ans également.Évoquons d'entrée de jeu la qualité sonore de ces AirPods Pro qui embarquent la technologie de réduction active du bruit. Leurs micros détecteront les bruits parasites à l'extérieur comme à l'intérieur de l'oreille pour les supprimer. Un mode transparence est aussi de la partie. Il est idéal pour suivre une conversation sans avoir à retirer les écouteurs. Pour basculer entre ces deux fonctionnalités, il vous suffira de presser l'oreillette. Enfin, la puce H1 permet aux AirPods Pro de profiter d'un son haute qualité grâce à une connexion Bluetooth extrêmement stable.Décidément, le points positifs s'enchaînent pour ces écouteurs de la marque américaine. En effet, ils sont aussi très légers et trois tailles pour les embouts en silicone sont proposées. Ils s'adapteront parfaitement à votre oreille et tiendront sans problème pendant votre sport. De plus, en les connectant à un autre appareil Apple (iPhone, iPad, Mac...), vous pourrez utiliser les commandes vocales via Siri. Enfin, l'autonomie en une seule charge est de 4,5 heures. Elle peut atteindre 24 heures grâce au boîtier de charge sans fil inclus.Bref, vous l'avez compris encore une fois, les AirPods Pro d'Apple cochent toutes les cases pour vous offrir une expérience d'écoute irréprochable. Le rapport qualité-prix est idéal. Alors profitez de cette promotion avant qu'elle ne soit retirée.