La manette Xbox One sans fil pour console et PC est en promotion sur Amazon

Jouez dans un confort absolu

Un design des plus réussis

Nous sommes chez Amazon pour cette réduction à saisir sans tarder. Le site américain met à votre disposition la livraison gratuite en France métropolitaine. De leur côté, les adhérents Amazon Prime (essai de 30 jours puis 49€/an) recevront leur commande sous un jour ouvré. Notez que des retards seront peut-être à l'ordre du jour à cause du confinement actuellement en vigueur. Cet achat vous donnera également accès à d'autres promotions comme 3 mois de Xbox Game Pass Ultimate à 23,99€ et trois mois de Xbox Live Gold à 11,99€.Une fois cet achat effectué, vous obtiendrez donc une manette Xbox One accompagnée de son câble USB de 2.7 mètres. Ce dernier vous permettra de la connecter directement à un PC. En effet, le périphérique peut être utilisé sur de nombreux titres disponibles sur Steam par exemple. Bien entendu, la manette est également pourvue d'une fonction sans fil via le Bluetooth 4.0. La portée s'élève à environ 6 mètres. L'appairage s'effectuera très facilement avec votre Xbox One.Cette manette est plébiscitée pour son ergonomie à toute épreuve. Elle est idéale à prendre en main et pensée pour les jeux qui demandent beaucoup de réflexes comme les FPS en ligne par exemple. Vous ne ressentirez aucune sensation de gène même après plusieurs heures de jeu. Rappelons aussi que la manette Xbox One fonctionne grâce à deux piles AA LR6. Bref, vous savez tout au sujet de ce produit.La manette Xbox One est tout simplement une des meilleures actuellement disponibles sur le marché. Elle ne vous décevra pas au niveau de son ergonomie comme de sa compatibilité avec les ordinateurs. Le rapport qualité-prix est tout bonnement excellent.