Lenovo Ideapad : un PC portable abordable et idéal pour le télétravail

Le Lenovo Ideapad chez Amazon avec près de 200 euros d'économies

Un PC portable puissant pour le télétravail, à petit prix

C'est donc sur le site du géant Amazon que vous trouverez ce bon plan sur le Lenovo Ideapad. Disponible à 529 euros au lieu de 599 euros, la plateforme américaine vous permet donc de réaliser 70 euros d'économies sur cet achat. Mais ce n'est pas tout : Lenovo s'engage à vous rembourser 100 euros , si vous passez votre commande avant le 29 mars 2020.Voilà qui ramène donc le prix de cet ordinateur à seulement 429 euros ! Si besoin, vous pouvez régler votre PC portable Lenovo Ideapad en quatre fois sans frais, avec des mensualités de 132,25 euros. Et bien sûr, la livraison est gratuite en France métropolitaine. Enfin, l'ordinateur bénéficie de l'assistance produit Amazon, gratuite pendant 90 jours.Le Lenovo Ideapad est un PC portable de 15,6 pouces à l'écran Full HD (1920 x 1080 pixels). Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U couplé à 4 Go de RAM. Toujours chez AMD, il dispose d'une carte graphique Radeon Vega 8. Côté stockage, il propose un SSD de 128 Go et un disque dur de 1 To : vous ne manquerez pas de place !Très léger, il ne pèse que 1,80 kilo : vous pourrez l'emmener partout (après le confinement, évidemment !). En attendant, sa batterie peut tenir 8 heures et l'ordinateur dispose d'un système de charge rapide qui permet de récupérer 80% de batterie en moins d'une heure. Enfin, le Lenovo Ideapad, compatible Bluetooth 4.2 et Wi-Fi, est livré avec Windows 10 version 64 bits installé.Ce PC portable orienté bureautique et photo pourrait devenir votre allié le plus précieux pour télétravailler durant cette période de confinement : rapide, puissant et actuellement très abordable. Mais n'oubliez surtout pas de constituer votre dossier dans le cadre de l'ODR de 100 euros proposée par Lenovo, valable jusqu'au 29 mars 2020.