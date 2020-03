Travail à distance : les PC portables HP Chromebook et Huawei Matebook (vraiment) moins chers !

Le télé-travail désormais obligatoire pour une grande partie des employés

Deux PC portables alliant performances et économies

L'épidémie mondiale de Covid-19 touche de plein fouet les salariés, qui doivent changer leurs habitudes et travailler depuis chez eux. Mais la chose n'est pas forcément aisée pour tout le monde, notamment si l'ordinateur de la maison a quelques années au compteur ou si tout simplement on ne dispose pas de machine pour travailler efficacement depuis chez soi.Amazon propose actuellement deux offres sur deux PC portables qui sont tout indiqués pour télétravailler dans les meilleures conditions, et surtout sans se ruiner. Découvrons sans plus attendre ces deux machines.On commence cette sélection avec un Chromebook signé HP. L'américain propose donc un ordinateur tournant sous Chrome OS, développé par Google. Ce système d'exploitation vous permettra d'accéder à l'ensemble du web, Chrome oblige, mais également à toute la galaxie de services en ligne mis au point par le géant de la recherche, comme les outils bureautiques en ligne ou les services de discussion instantanée pour garder le contact avec vos collègues.L'appareil est convertible et peut se transformer en tablette à poser pour regarder du contenu après quelques heures de dur labeur. L'écran tactile vous permet de l'utiliser en mode tablette pour consulter vos photos et vidéos et Google vous offre un an d'abonnement à Google One, soit 100 Go d'espace disque dans le cloud pour stocker tous vos documents.La machine est actuellement disponible à un prix de 299€, soit 14% d'économies par rapport à son prix habituel.Deuxième machine proposée, le MateBook D 15,6 pouces Full HDF de Huawei. Ici on parle d'un ordinateur complet tournant sous Windows 10, et donc compatible avec l'intégralité de vos applications professionnelles.L'ordinateur portable intègre un processeur Ryzen 5 3500U, 8 Go de mémoire vive et un disque SSD de 256 Go pour stocker vos documents et vos fichiers de travail. Le PC est également une machine de divertissement et pourra être utilisée pour un peu de jeu vidéo et de la consultation de films et de séries en streaming. C'est une machine polyvalente et nomade pour tous les usages du quotidien.Amazon vous propose actuellement cet ordinateur à seulement 599€, soit une économie de 100€ immédiate.Avec ces deux ordinateurs portables, vous pouvez désormais travailler à distance dans les meilleures conditions durant le confinement. N'hésitez pas à faire l'acquisition de l'un de ces PC portables pour profiter d'un prix on ne peut plus accessible.