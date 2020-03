Doom Eternal PS4 : la précommande en promotion actuellement sur Amazon

Un prix bien tranché

Un somptueux défouloir

Nous devons aller chez Amazon pour profiter de ce tarif préférentiel. Rappelons que le jeu sortira uniquement ce vendredi 20 mars 2020. Quoi qu'il en soit, la livraison est offerte pour tout acheteur qui habite en France métropolitaine. Il n'y a pas grand chose de plus à savoir au niveau des modalités de ce produit. Passons donc tout de suite au contenu de ce jeu que beaucoup de fans attendent avec impatience.La promotion concerne donc la version PS4 de DOOM Eternal. Grâce à cette édition exclusive seulement disponible chez Amazon, vous obtiendrez une belle plaque collector en métal à l'effigie du titre. La copie vous donnera accès au jeu de base avec sa campagne solo et son mode multijoueur. Rappelons que DOOM Eternal est un FPS survitaminé dans lequel le joueur doit pulvériser des démons grâce à un arsenal des plus séduisants. Il s'agit d'une suite directe à l'excellent DOOM sorti en 2016.Si cet opus reprend le gameplay iconique de la saga, quelques nouveautés sont tout de même d'actualité. C'est par exemple le cas du grappin qui permet de s'accrocher à des parois comme à des ennemis. Le DOOM Slayer est également équipé de lance-flammes portatif et même d'une lame au niveau de son poignet pour embrocher directement ses ennemis. Enfin, Battlemode permet à deux joueurs d'incarner des démons et au troisième de contrôler le DOOM Slayer armé jusqu'aux dents. Pour terminer, le mode invasion invite des joueurs à envahir la campagne solo d'un utilisateur en contrôlant une fois encore des démons.Bref, DOOM Eternal sera aussi passionnant que violent. Les amateurs du genre devraient être aux anges face à tant d'hémoglobine et de nervosité. Le jeu devrait à coup sûr devenir une référence pour toute une génération.