SanDisk : grosse chute de prix pour la carte mémoire microSDXC Extreme Pro 400 Go

Amazon : plus de 50% de remise sur la SanDisk Extreme Pro 400 Go

Des vitesses de transfert jusqu'à 170 Mo/s

En cette période de confinement, vous avez peut-être besoin d'étendre la capacité de stockage de vos appareils, tels que votre smartphone, votre tablette, votre caméra d'action ou bien votre drone.La Team Clubic Bons Plans vous invite à vous diriger vers le site Amazon pour bénéficier de plus de 50% de remise immédiate sur la SanDisk Extreme Pro 400 Go. Cette superbe carte mémoire (format microSDXC) accompagnée d'un adaptateur SD est affichée au tarif promotionnel de 95,19 euros ; soit 97,80 euros de moins par rapport à son prix de vente conseillé.Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achats, les frais de port pour une livraison standard à domicile sont bien sûr gratuits.La carte mémoire conçue par SanDisk (référence du modèle SDSQXCZ-400G-GN6MA) dispose de vitesses de transfert allant jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture.Le petit accessoire dont le poids est de 13.6 grammes est homologué A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides. Il est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30).Enfin, la carte mémoire a été testée dans des conditions extrêmes et résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X ; et elle garantie à vie par le constructeur.