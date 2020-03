Microsoft Surface Keyboard : un clavier sans fil de référence en promo chez Amazon

Surface Keyboard : le clavier de Microsoft en promotion chez Amazon

Un clavier compatible Windows et macOS

Une fois n'est pas coutume, c'est (encore) Amazon qui casse les prix des produits de la haute-technologie !Cette fois-ci, c'est le Surface Keyboard qui est victime d'une baisse de tarif. En effet, l'excellent et joli clavier Bluetooth de Microsoft disponible dans un coloris gris est affiché au prix promotionnel de 61,99 euros ; soit 44% de moins par rapport à son prix initial.Pour rappel, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si la livraison standard à domicile est choisie. Pour les membres Prime , ils bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré.Le Microsoft Surface Keyboard (référence WS2-00004) est un clavier type AZERTY qui a été conçu pour être utilisé avec des appareils tournant sous Windows et macOS : Windows 10/8.1/8 ; Windows 10 phone ; Android 4.4.2-5.0 ; Mac OS v10.10.5/10.11.1 et 10.11.4 ; iOS8.1-9.2.1.Equipé de la technologie Bluetooth 4.0/4.1, l'accessoire dispose d'une portée sans fil de 15 mètres en plein air et de 7 mètres dans un environnement de bureau classique.Conçu en aluminium, le clavier mesure 42,1 x 11,3 x 1,9 cm et a un poids de 417 grammes.Ce clavier vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-après.