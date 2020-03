La Smart TV 4K CHiQ voit son prix divisé par deux sur Amazon

Tous les catalogues de streaming au même endroit

Un écran 4K pour des images toujours plus nettes et lumineuses

Avant de faire l'achat d'un téléviseur, il est très utile de consulter la liste des services et des logiciels qui sont présents. Aujourd'hui, on regarde bien plus de vidéos à la demande sur Netflix ou YouTube que la télévision linéaire classique et plus il y a de services disponibles, meilleure sera l'expérience pour toute la famille. Et c'est exactement ce que propose la marque allemande CHIQ.Son téléviseur intègre Android TV 9.0, la dernière version en date du logiciel conçu pour les Smart TV. Vous avez accès à une qualité astronomique de services de VOD, comme Netflix évidemment, mais également Amazon Prime Video, OCS, myCanal ou encore le prochain Disney+. Est également présent Google Play Films pour louer des longs-métrages ou encore Molotov pour regarder la TV en direct. Aucun service n'est laissé de côté pour vous permettre d'accéder à toutes les offres auxquelles vous êtes abonnés.Concernant l'objet en lui-même, la dalle LCD possède une diagonale de 43 pouces, soit 108 cm, qui vous permettront de vous immerger totalement dans vos films et vos séries. La résolution de l'écran est 4K HDR, pour une image encore plus détaillée et précise. Nombre de contenus sur les services de streaming sont proposés en 4K, sous réserve d'un débit suffisant. Pour le reste, il est possible de regarder des contenus physiques ou de brancher un disque dur via le port USB 2.0 intégré.Enfin le téléviseur intègre Google Assistant, qui vous permet depuis le micro inclus dans la télécommande, de lancer une application, de chercher un film ou une série ou tout simplement de demander des informations comme la météo ou de lancer une radio d'une simple commande vocale.Ce téléviseur très complet signé CHIQ est actuellement l'objet d'une promotion exceptionnelle sur Amazon avec un prix de 289,99€, soit près de la moitié de son prix initial. Comment ne pas passer commande tout de suite ?