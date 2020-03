Bon plan Logitech : pack clavier + souris en promo, le pack parfait pour le télétravail

Un pack Logitech en promotion chez Amazon

Depuis les mesures prises par le gouvernement français dans le cadre de l'épidémie du coronavirus, de nombreux salariés sont amenés à travailler chez eux pendant plusieurs semaines sur un ordinateur.Ainsi, pour ceux et celles qui cherchent un combo clavier et souris, ce pack MK850 de Logitech fait l'objet d'une promotion sur le site Amazon et est parfait pour le télétravail !En effet, l'ensemble bénéficie d'une remise non négligeable de 24% et grâce à cette réduction, il passe de 89,99 euros à 119 euros.Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achats, les frais de port sont gratuits pour une livraison standard à domicile. Quant aux membres Prime , ils ont le privilège d'avoir la livraison gratuite en 1 jour ouvré.Comme au bureau, vous avez la possibilité de garder votre productivité grâce à ce combo clavier souris sans-fil MK850 de Logitech. Couplez votre ensemble clavier et souris par l'intermédiaire de la technologie Bluetooth.Vous pouvez parcourir rapidement les documents et les pages Web avec le défilement ultra-rapide de la souris et travailler silencieusement et efficacement sur le clavier de taille standard. Ce dernier dispose essentiellement d'un repose-poignets matelassé, des touches ergonomiques de qualité supérieure et des pieds d'inclinaison réglables vous permettant de trouver l'angle de saisie idéal.Voici ses autres caractéristiques :À l'intérieur du coffret, vous retrouverez donc : un clavier sans fil, une souris sans fil, un récepteur Unifying, 2 piles AAA (clavier) et 1 pile AA (souris) pré-installées, une rallonge USB, une documentation utilisateur et 2 ans de garantie du fabricant et support complet du produit.