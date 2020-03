La carte microSDXC UHS-I SanDisk 256 Go pour Nintendo Switch en promo

Amazon : une carte microSDXC pour Nintendo Switch en promo à -37%

Un produit sous license Nintendo

En cette veille de week-end, la Team Clubic Bons Plans est allée donc faire un tour sur la plateforme française d'Amazon et a vu une carte microSDXC pour Nintendo Switch en promo.Vendu au prix de vente conseillé de 107,99 euros, l'accessoire disposant de 256 Go d'espace de stockage bénéficie d'une remise immédiate de 37%. Grâce à cette réduction, la carte mémoire est au prix de revient de 68,29 euros.Le montant du produit étant supérieur à 25 euros d'achats, les frais de port sont bien sûr gratuits pour une livraison standard à domicile. Concernant les membres Prime , ils ont la livraison gratuite en 1 jour ouvré.Disponible dans un coloris jaune et bénéficiant de la licence Nintendo, cette carte mémoire version 2019 conçue par SanDisk (référence SDSQXAO-256G-GNCZN) est idéale pour étendre la capacité de stockage de votre console de jeu Switch.Le petit accessoire dont le poids est de seulement 4,54 grammes dispose de vitesses de transfert atteignant 100 Mo/s (en lecture) et 90 Mo/s (en écriture). La carte mémoire est destinée aux joueurs souhaitant stocker plusieurs jeux, captures et enregistrements d'écran.Enfin, la carte est garantie à vie par le constructeur et ravira certainement les fans de la célèbre console qui pourront désormais emmener leurs jeux préférés dans leur poche.