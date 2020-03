Bon plan Amazon : le Xiaomi Redmi Note 8 à prix record

Le Xiaomi Redmi Note 8 en promotion

Des specs milieu de gamme pour un prix entrée de gamme

Dans son coloris bleu et sa configuration 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, le Xiaomi Redmi Note 8 est actuellement disponible au prix de 159,96 euros sur Amazon. Une excellente affaire pour un best-seller de la marque. Le produit est expédié par Amazon : la livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine et les abonnés Prime bénéficient de leurs avantages à l'achat de ce produit.Tous les utilisateurs ont la possibilité de demander une assistance produit gratuite par téléphone pour une durée maximale de 90 jours pour aider à configurer le smartphone ou résoudre un problème.Le Xiaomi Redmi Note 8 est équipé d'un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+ 1080p. Dans la partie supérieure, une encoche waterdrop abrite le capteur photo frontal de 13 MP. Au dos, on retrouve un quadruple module composé d'un APN principal de 48 MP, d'un ultra grand-angle de 8 MP, d'un macro objectif de 2 Mp et d'un capteur de profondeur de 2 MP.Pour les performances, c'est un SoC Snapdragon 665 gravé en 11 nm de Qualcomm qui est aux manettes. L'autonomie est assurée par une batterie de 4000 mAh, compatible recharge rapide 18W. Pour la connectique, on a un port USB-C ainsi qu'une prise jack 3.5mm pour l'audio. Le lecteur d'empreintes est placé à l'arrière de l'appareil.Si votre budget est serré, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones à moins de 200 euros . Mais autant vous prévenir, il va être dur de trouver mieux que le Redmi Note 8 sur cette fourchette de prix.