Xiaomi Black Shark 2 : forte baisse de prix sur le smartphone gaming 🔥

Amazon : le Black Shark 2 de Xiaomi en promotion

Un superbe smartphone conçu pour les gamers

Le géant Amazon est réputé pour proposer les meilleures promotions dans le domaine de la haute technologie.Ainsi, les clients du site marchand ont la possibilité d'acquérir en promotion le Black Shark 2 de Xiaomi. Alors qu'il est normalement vendu à 439 euros, le smartphone voit son prix diminuer à 364,55 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 74,35 euros.À titre d'information, vérifiez bien que le produit soit vendu par Black Shark France et expédié par Amazon. Grâce à cette vérification, vous bénéficierez d'une garantie de 2 ans et vous ne paierez pas d'éventuels frais de port supplémentaires. La livraison standard à domicile est offerte et les membres Prime ont le privilège d'avoir la livraison en 1 jour ouvré. Dévoilé au grand public peu avant le printemps 2019 , le Black Shark 2 est destiné aux fans de gaming.Le smartphone de chez Xiaomi dispose effectivement d'une mémoire vive de 8 Go et surtout du puissant processeur Snapdragon 865 signé Qualcomm.Quant aux autres caractéristiques, le téléphone embarque un écran AMOLED de 6,39 pouces (avec une résolution de 1080 × 2340 pixels), une batterie de 4 000 mAh, un espace de stockage de 128 Go et une caméra frontale de 20 mégapixels (f/ 2.0). On retrouvera aussi un système de double caméra de 12 mégapixels (f/ 1,7) + 12 mégapixels (f/ 2,2) avec zoom optique 2x à l'arrière et un capteur d'empreintes digitales intégré à l'écran.Ce smartphone vous intéresse ? Ne tardez pas et cliquez sur le lien ci-après pour vous procurer le produit.