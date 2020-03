Ryzen 5 : le prix du processeur Ryzen 5 3600X continue de chuter

Ryzen : entrez dans le monde du gaming

Jouez sans attendre

C'est Amazon qui se charge de cette réduction. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne vous permettra de recevoir votre commande à domicile gratuitement (uniquement en France métropolitaine). Vous pouvez également sélectionner le point retrait de votre choix. N'oubliez pas non plus d'activer votre essai de 30 jours (puis 49€/an) au service Amazon Prime. Vous aurez alors la possibilité de voir le colis arriver chez vous sous un jour ouvré. D'autres avantages sont de la partie comme l'accès à Amazon Music et Prime Video. Enfin, sachez que la garantie constructeur est valable pendant 1 an.Débutons en évoquant les caractéristiques de ce processeur AMD Ryzen 5. Cette version embarque 6 cœurs, une fréquence de base de 3.8 GHz ou encore une fréquence Boost maximale allant jusqu'à 4.4 GHz. Continuons avec les spécificités puisque ce modèle dispose d'un socket (soit le support du processeur) avec emplacement AM4 et le type de mémoire pris en charge est en DDR4-sdram. Enfin, évoquons la température maximale qui peut atteindre 95°C.Tous les éléments que nous avons évoqué précédemment ne parleront pas forcément à tout le monde. Ce que vous devez savoir, c'est que ce processeur vous permettra de jouer à de nombreux jeux gourmands en ressources. Bien évidemment, la carte graphique ou encore la RAM de votre ordinateur devront être à la hauteur pour vous offrir une expérience gaming digne de ce nom. Cependant, l'achat de ce processeur sera déjà un bon début.Nous vous conseillons vraiment de vous procurer ce processeur signé AMD. Le rapport qualité / prix du Ryzen 5 est tout bonnement imbattable en ce moment. N'hésitez pas à vous emparer de cette bonne affaire dès maintenant !