Une GoPro HERO 8 Black à moins de 390€, c'est maintenant ! 🔥

Pourquoi Clubic recommande la GoPro HERO 8 ?

La qualité d'image

La techno HyperSmooth 2.0 toujours plus efficace

La qualité de l'application mobile

La conception sans caisson

Baisse de prix pour la GoPro HERO8 Black chez Amazon

Du Live streaming en 1080p

Stabilisation électronique (HyperSmooth 2.0)

Connectivité Bluetooth et Wi-Fi

Support carte mémoire MicroSD

Commandes vocales

Ralenti 8x max en 1080p @240 ips

Plage ISO : 100 à 3200 photo et vidéo

Etanchéité sans caisson : 10 mètres

Micro avec réduction de bruit

Capacité de la batterie : 1220 mAh

Autonomie annoncée : 1 heure environ

Temps de charge : 90 min environ

Dimensions : 6.6 x 4.8 x 2.8 mm

Poids : 126 grammes

Une fois n'est pas coutume, c'est le géant Amazon qui propose une promotion intéressante sur l'achat de la GoPro HERO8 Black.Le site marchand permet à ses clients de bénéficier de 10% de remise immédiate sur la fameuse caméra embarquée. Avec cette réduction, elle est à moins de 390 euros ; à plus exactement 386,99 euros (au lieu de 429,99 euros).Pour rappel, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile. Il faut compter en moyenne 3 jours pour réceptionner le produit. Si ce délai de livraison ne vous convainc pas, vous pouvez toujours tester gratuitement l'abonnement Prime d'Amazon qui vous permet de bénéficier de la livraison en 1 jour ouvré.La GoPro HERO8 Black est une caméra d'action numérique qui a été conçue pour les vlogueurs et les cinéastes professionnels avides de Live streaming et d'enregistrements en très haute définition grâce à des prises de vidéos en 4K60 et Full HD 1440p120. Elle dispose notamment d'un capteur de 12 Mégapixels, d'un mode Rafale 30 i/sec et d'un écran 2 pouces avec zoom tactile.Pour rappel, voici ses spécifications techniques :Si vous voulez en savoir davantage sur le produit, nous vous invitons à jeter un oeil sur notre article associé au test de la GoPro HERO8 Black