Un pack console Xbox One X + une manette et 4 jeux à un prix imbattable

Amazon : un super pack Xbox en promo -40%

Quals sont les 4 jeux inclus dans le pack ?

Bénéficiez d'une remise de près de 270 euros sur l'achat d'un pack comprenant la Xbox One X de Microsoft (modèle 1 To), une 2ème manette et 4 jeux Xbox One.Vendu au prix de vente conseillé de 679,95 euros, le pack voit son tarif dégringoler à exactement 410,99 euros ; soit une remise immédiate de 40% de la part du site marchand.Au vu du prix élevé de l'ensemble, Amazon suggère à ses clients de le payer en 4 fois sans frais ; ce qui correspond à 4 mensualités de 102,75 euros chacune.Des frais de port supplémentaires ne sont pas appliqués pour une livraison standard à domicile. En moyenne, il faut compter 3 à 4 jours pour réceptionner le produit. Si le délai de livraison ne vous convient pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours qui vous permet d'avoir le produit en 1 jour ouvré.Les 4 jeux inclus dans le pack sont Tom Clancy's The Division 2, Resident Evil, HellBlade et Gears of War 4.Avec ce pack, vous aurez aussi droit à une période d'essai d'un mois de Xbox Game Pass et d'un mois de Xbox Live Gold.Pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop la Xbox One X, elle est considérée comme la console la plus puissante au monde. Avec 40% de puissance supplémentaire par rapport à n'importe quelle autre console, la console de Microsoft a été conçue pour vivre une expérience immersive de jeu en qualité 4K. Le joueur aura aussi la possibilité de regarder des films Blu-ray 4K et des vidéos 4K sur les services de streaming les plus utilisés du moment.Si vous voulez en savoir plus sur la console, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil sur notre article associé au test de la Xbox One X