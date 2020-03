Animal Crossing : New Horizons pour Nintendo Switch à prix choc avant sa sortie !

Amazon : Animal Crossing New Horizons sur Switch en précommande

Evadez-vous sur une île déserte

À quelques jours de sa sortie officielle, le jeu Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch peut être précommandé sur le site français d'Amazon. Il est en effet vendu à 44,99 euros soit une remise de 17 euros par rapport à son prix de vente conseillé.Le géant du commerce en ligne informe que son opération de précommande en lien avec Animal Crossing New Horizons est associée à la mention "plus bas prix". Cela veut dire que, si le prix pratiqué par Amazon sur l'article baisse entre le moment où vous passez votre précommande et la date de sortie du produit, le site marchand vous garantit une facturation au prix le plus bas pratiqué sur sa plateforme durant cette période.Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard à domicile puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats.Animal Crossing New Horizons est un jeu qui propose un système d'artisanat où le joueur doit collecter des matériaux sur son île pour tout construire, des meubles jusqu'aux outils ! Sur cette île, il aura la possibilité de jardiner, de pêcher, de faire de la décoration ou de nouer des relations avec des personnages.Huit joueurs (maximum) peuvent vivre sur une île. Quatre résidents d'une même île peuvent jouer ensemble simultanément sur une seule console Nintendo Switch. Huit joueurs peuvent jouer ensemble sur l'île de l'un des joueurs grâce au mode multijoueur en ligne ou au mode multijoueur local sans fil !