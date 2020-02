À peine plus de 20€ pour une clé USB SanDisk Extreme Go de 64 Go

La SanDisk Extreme Go de 64 Go à -36% chez Amazon

Des vitesses de transfert jusqu'à 200 Mo/s

C'est donc chez le géant du commerce en ligne Amazon que la SanDisk Extreme Go de 64 Go fait l'objet d'une réduction de 36% de la part du site marchand. Alors que son prix de vente conseillé est de 34,99 euros, la clé USB 3.1 est au tarif réduit de 22,48 euros.Même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat, il est possible d'avoir la livraison gratuite dans un Amazon Locker. De leur côté, les membres Prime bénéficient de la livraison en 1 jour ouvré.Idéale pour stocker des fichiers en tout genre, la clé USB 3.1 SanDisk Extreme Go d'une capacité de 64 Go (référence SDCZ800-064G-G46) dispose d'une vitesse d'écriture jusqu'à 150 Mo/s d'une vitesse de lecture jusqu'à 200 Mo/s.Par exemple, vous pourrez stocker 3 600 photos (pour un poids de 10 MP chacune), 160 minutes de vidéos en 1080p ou encore 4 000 morceaux musicaux au format MP3.Se tenant dans une poche de pantalon, l'accessoire, qui est garanti 5 ans, mesure 1,1 x 2,1 x 7,1 cm et a un poids de seulement 18,1 grammes.