Bon plan Amazon : une carte mémoire Sandisk 512 Go à moitié prix

Une remise de plus de 50 %

Un bel espace de stockage et de la réactivité pour vos appareils Android

La carte mémoire microSDXC Sandisk Ultra 512 Go bénéficie donc d'une très belle réduction sur son prix initial en ce moment sur le site du géant américain et atteint ainsi le tarif alléchant de seulement 66,77 €. Cela correspond à une belle économie de plus de 50% ! Avec un tel rapport qualité-prix, on ne peut que vous conseiller de foncer sur Amazon pour vous la procurer. Cerise sur le gâteau, cette carte mémoire SanDisk est livrée avec un adaptateur SD proposant une vitesse de lecture allant jusqu'à 100MB/S.Pour ne rien gâcher, les frais de port sont totalement gratuits si vous résidez en France métropolitaine. Ce mode de livraison prend seulement quelques jours, mais si vous avez besoin de votre accessoire de stockage rapidement, vous avez la possibilité de vous faire livrer en accéléré.La carte Sandisk est un accessoire pratique et performant conçu pour les smartphones et les tablettes qui tournent sous Android. Elle peut également être utilisée pour les appareils photo MIL. Avec ses 512 Go, vous pourrez stocker un nombre importants de fichiers volumineux, de vos plus belles photos à vos films et séries préférées en Full HD. La carte offre d'excellents scores (classe 10) pour les enregistrements comme pour le visionnage des vidéo en Full HD. Du côté des chargements, la performance est là aussi au rendez-vous, puisque la microSDXC Sandisk Ultra est homologuée A1 et affiche une vitesse de lecture allant jusqu'à 100 MB/S.Stockez à toute allure et sans restriction grâce à cette carte mémoire Sandisk 512 Go en ce moment à un prix très bas sur Amazon.