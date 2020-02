Nouvelle baisse de prix pour l'excellent SSD Samsung interne QVO

Passez au SSD !

La fiabilité à la Samsung

C'est le géant américain Amazon qui est à l'origine de cette réduction extrêmement attrayante. Le site met toujours à votre disposition la livraison à domicile si vous résidez en France métropolitaine. Vous pouvez également passer par un point retrait pour récupérer la commande. Sachez aussi que la livraison en un jour ouvré est accessible pour les adhérents Amazon Prime. Pensez donc à activer l'essai gratuit de 30 jours (puis 49€/an). La garantie est valable pendant 3 ans. À présent, passons aux caractéristiques techniques de cet excellent périphérique.Le SSD Samsung QVO 860 est un modèle interne qui dispose d'un espace de stockage de 2 To. Avec sa forme de 2,5 pouces et sa taille réduite en hauteur, il sera parfaitement compatible avec la plupart des ordinateurs de bureau et autres PC portables. Pour y transférer des données, vous pourrez compter sur un débit de 550 Mo/s. De son côté, la vitesse d'écriture peut atteindre jusqu'à 520 Mo/s. D'après le fabricant coréen, c'est 3 fois plus rapide qu'un disque dur classique.Cet exemplaire est également réputé pour sa fiabilité et sa robustesse. Il protégera aussi toutes les données stockées via un cryptage AES 256 bits. Vos fichiers personnels seront donc en sécurité grâce à un mot de passe. Précisons au passage que ce modèle est fait pour résister aux vibrations ainsi qu'aux chocs. Enfin, nous vous recommandons de télécharger le logiciel Samsung Magician qui vous permettra de copier votre ancien disque, de gérer votre SSD en temps réel et de consulter le statut de ce dernier.Une fois encore, Samsung brille avec ce SSD extrêmement performant et robuste. Il saura répondre à toutes vos attentes sans jamais vous décevoir. Le rapport qualité / prix est tout simplement excellent. Foncez !