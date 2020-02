SSD interne Samsung Evo 2.5 à moins de 85 € sur Amazon

Le SSD référence est de retour !

Un SSD pour un maximum de fiabilité

Une fois encore, c'est Amazon qui se charge de nous régaler avec cette grosse réduction. Le site américain spécialisé dans la vente en ligne vous permettra de recevoir la commande chez vous sans frais supplémentaires ou bien de la récupérer en point retrait. En plus de la garantie valable pendant 5 ans, Amazon propose au passage une assurance d'un an contre les pannes à 9,49€. C'est à vous de choisir si vous en avez besoin ou non. Maintenant, faisons un rapide tour des capacités de ce disque très performant.Ce SSD signé Samsung est un modèle interne de 2,5 pouces. Il fonctionnera sur la plupart des ordinateurs de bureau et autres PC portables. Il dispose aussi d'une interface SATA 6 Go/s compatible avec SATA 3 Go/s et SATA 1,5 Go/s. Précisons que cette version dispose d'un espace de stockage d'environ 500 Go pour accueillir tous vos fichiers. Pour ce qui est de sa vitesse, il peut atteindre jusqu'à 550 Mo/s en lecture séquentielle et 520 Mo/s en écriture séquentielle. Vous aurez donc la possibilité de lire et de transférer un maximum de jeux, logiciels, photos et autres vidéos très rapidement. Les performances sont tout simplement impressionnantes.Mais ce disque conçu par Samsung a d'autres atouts cachés dans sa manche. En effet, il saura se montrer résistant face aux chocs et aux vibrations. L'intégrité de vos données ne sera jamais compromise. La consommation d'énergie est également une réelle qualité chez ce SSD. Comptez en moyenne 2,2 W et jusqu'à 4 W en mode rafale. C'est un des modèles les plus fiables et économes actuellement disponibles sur le marché.Bref, vous l'avez compris, nous avons adoubé ce SSD Samsung Evo depuis bien longtemps. Son rapport qualité / prix est des plus intéressants et il s'agit d'un disque fiable sur le long terme. Si vous ne deviez en acheter qu'un, ce serait celui-ci !