Caméra de surveillance connectée 1080p à moins de 60 € en ce moment sur Amazon !

Surveillance 24h/24

Système audio bidirectionnel

Il faut tout d'abord noter que la caméra de surveillance ieGeek est principalement prévue pour une utilisation en extérieur. Elle vous permettra ainsi de contrôler les allées et venues devant votre maison, votre garage, autour de votre voiture, ou encore dans votre jardin. Robuste et étanche, elle sera capable de travailler dans toutes les conditions météo, y compris sous la pluie. Et elle ne connaîtra pas de repos la nuit : sa vision nocturne infrarouge l'aidera à scruter les environs, même en cas de faible luminosité.Par conséquent, vous pourrez garder un œil sur votre domicile, en visionnant les images filmées en Full HD 1080p par la caméra. Il vous suffira d'installer l'application adéquate et vous aurez accès aux vidéos directement depuis votre smartphone (iOS ou Android). Et les contenus sont aussi disponibles depuis un PC Windows.Une fois configurée, la caméra ieGeek s'attachera à détecter le moindre mouvement suspect autour de votre maison. Dans ce cas, une notification vous sera envoyée, afin de vous permettre de réagir rapidement. Vous aurez notamment la possibilité d'émettre une alarme, pour éloigner les rôdeurs. Mais si le visiteur ne représente aucune menace, vous pourrez aussi communiquer avec lui, via le microphone et le haut-parleur intégrés dans le dispositif. Un système qui peut donc jouer le rôle d'interphone, même lorsque vous êtes en déplacement.En ce moment, la caméra de surveillance connectée 1080p ieGeek est proposée à seulement 59,99 € sur Amazon. Cela correspond à une réduction de 60 % sur le prix conseillé habituellement ! Ne tardez donc pas à en profiter, d'autant que vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite (en France métropolitaine) !Moins de 60 euros pour renforcer la sécurité de votre domicile, c'est assurément une bonne affaire ! Pour surveiller votre maison, et non l'état de votre compte bancaire.