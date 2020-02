Carte mémoire SDXC 256 Go Integral Premium à seulement 25,73€ sur Amazon

Amazon : -59% pour l'achat d'une carte mémoire de 256 Go

Une vitesse de lecture de 100 Mo/s

En ce jeudi 13 février 2020, profitez d'une économie de 59% pour l'achat d'une carte mémoire de 256 Go signé Integral (référence du modèle : INSDX256G-100/90V30). Au lieu de l'acheter au prix fort de 62,64 euros, le petit accessoire est au tarif promotionnel de 25,73 euros.Le prix du produit étant supérieur à 25 euros d'achat, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires à payer pour une livraison standard à domicile. En moyenne, il faut compter 3 à 4 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide, vous pouvez tester l'abonnement Prime gratuitement pendant 30 jours qui vous permet d'avoir le produit en 1 jour ouvré.Cette carte mémoire a notamment été conçue et destinée pour les Reflex numériques, les Compacts, les Bridges, les caméscopes et et les ordinateurs portables compatibles SD.Equipé de la classe 10, cet accessoire de 20 grammes seulement dispose de vitesses de transferts allant jusqu'à 100 Mo/s en lecture et 90 M/s en écriture.Garantie 5 ans par le fabricant, la carte est résistante aux chocs, à l'eau, aux rayons X et aux températures extrêmes.