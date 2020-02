Clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit 128 Go à 19,99€ au lieu de 46,99€ sur Amazon

La SanDisk Ultra Fit de 128 Go à -57% sur Amazon

Une clé USB 3.1 compacte

Il faudra donc se tourner chez le géant de l'e-commerce pour acheter en promotion la SanDisk Ultra Fit de 128 Go. Elle est effectivement proposée au tarif de 19,99 euros au lieu de 46,99 euros ; ce qui fait une baisse de prix de 27 euros (soit -57%). Plutôt intéressant, n'est-ce pas ?!Il est fortement conseillé de se saisir de ce bon plan car l'offre promotionnelle risque de ne pas trop durer.Des frais de port étant appliqués à hauteur de 4,99 euros pour une livraison à domicile, il est préférable de retirer gratuitement le produit dans un Amazon locker situé près de chez vous. Si vous souhaitez une livraison plus rapide, vous pouvez tester l'abonnement Prime qui est gratuit pendant 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.Cette clé USB 3.1 compacte et signée SanDisk (référence SDCZ430-128G-G46) a été conçue pour étendre la capacité de stockage des PC et autres ordinateurs portables.Le petit accessoire dispose de vitesses de lecture allant jusqu'à 130 Mo/s et de vitesses d'écriture jusqu'à 15 fois plus rapide que les clés USB 2.0 standard. La clé USB embarque un lecteur flash qui est rétrocompatible, ce qui vous permet d'utiliser aussi bien un port USB 2.0 que 3.0.Côté dimensions, la clé USB mesure 1,9 x 1,6 x 0,9 cm et un petit poids de 4,54 grammes.