Xbox et PS4, les bons plans immanquables du jour chez Amazon

Baisse de prix sur Xbox et PS4 chez Amazon

Deux bundle Xbox et l'édition collector d'un jeu PS4

Amazon n'est pas forcément le premier site de commerce en ligne auquel on pense pour s'équiper en jeu vidéo. Du coup, le service attire les clients en lançant des promotions qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Cela couplé au fait que beaucoup d'utilisateurs sont Prime et bénéficient de la livraison gratuite en 1 jour ouvré et que le sérieux d'Amazon n'est plus à prouver en termes de suivi client, cela fait beaucoup de bonnes raisons pour craquer pour l'un des bons plans que nous vous détaillons ci-dessous.On démarre avec un pack incluant la Xbox One S avec lecteur Blu-Ray 4K, une manette, et un micro casque Turtle Beach Recon 50.Du matériel permettant de partir sur de bonnes bases. Le bundle intègre également l'excellent jeu de course Forza Horizon 4, ainsi que FIFA 19, Gears of War 4 et un code pour obtenir des bonus en jeu sur Apex Legends, un titre gratuit auquel vous pouvez donc jouer sans rien payer de plus. Vous obtenez aussi 14 jours d'essai au Xbox Live Gold et 1 mois d'essai au Xbox Game Pass, ce dernier donnant accès à un catalogue de plus d'une centaine de jeux. Le tout pour seulement 279,99 euros au lieu de 499 euros.La Xbox One X, console la plus puissante du marché actuellement, a elle aussi droit à son pack en promotion.Pour 379,99 euros contre 679,95 normalement, vous repartez avec la One X, une manette et quatre jeux : The Division 2 - Resident Evil 2 Remake - Hellblade: Senua's Sacrifice et Gears Of War 4. Avec cet achat, vous bénéficiez aussi d'une réduction sur l'offre Xbox Live Gold : 11,99 euros pour 3 mois d'abonnement.On termine avec Persona 5 Royal Phantom Thieves Edition, la collector du jeu PS4Elle inclut en plus du titre un masque de Joker avec support, un steelbook, la bande originale et un artbook. Les fans vont être aux anges. Vous avez l'occasion de l'acquérir pour 62,99 euros au lieu de 89,99 euros. Livraison prévue pour le 31 mars 2020.Et voilà pour aujourd'hui, en espérant que vous ayez trouvé votre bonheur parmi cette sélection dédiée aux joueurs console. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux bons plans PS4 et Xbox One !