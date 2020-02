Pack Logitech G920 Driving Force + pédalier + levier de vitesse Driving Force Shifter à 199,99€

Pourquoi Clubic aime sur ce produit ?

Les amateurs de simulation de courses de voitures sont à l'honneur aujourd'hui avec une très belle offre sur ce pack gaming Logitech. Très complet, ce pack contient le volant de course G920 Driving Force accompagné de son pédalier, ainsi qu'un levier de vitesse Driving Force Shiffer. Habituellement proposé aux alentours de 250€, Cdiscount le propose aujourd'hui à seulement 199,99€.Que vous soyez aficionados des courses à toute allure aux volants des bolides les plus rapides du monde comme dans Forza Motorsport 6, ou bien que vous préfériez assurer la livraison d'un semi-remorque sur Eurotruck Simulator 2, ce pack Logitech est le parfait compagnon pour vos sessions de pilotage virtuelles.Equipé d'un retour de force à deux moteurs et d'un système à engrenages hélicoïdaux silencieux, le volant G920 Driving Force fait office de référence dans cette gamme de prix. Le pédalier quant à lui est tout aussi excellent et offre à vos pieds un contrôle et une réactivité naturels.Autre point fort de ce pack made in Logitech, les 3 périphériques sont compatibles avec la console de salon Xbox One mais aussi avec les PC. Vous pourrez donc profiter de votre équipement sur ces deux plateformes sans aucun souci.Concernant la configuration requise, vous devez simplement disposer d'un port USB alimenté, d'une connexion Internet et bien évidemment des jeux compatibles avec ces périphériques à savoir : Forza Motorsport 5 et 6, Forza Horizon 2 (édition Presents Fast & Furious, Storm Island), Project Cars, Assetto Corsa, Dirt Rally, iRacing, Eurotruck Simulator 2 ou encore American Truck Simulator.