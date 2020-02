Nouvelle enceinte connectée Echo Dot avec horloge et Alexa 49,99€ au lieu de 69,99€ chez Amazon

20 euros de réduction sur l'Echo Dot 3ème génération

Pour la domotique mais pas que

L' enceinte connectée Echo Dot de dernière génération avec fonctionnalité horloge pour afficher l'heure en continu est l'objet d'une baisse de prix sur Amazon. Dans sa version "tissu sable", elle est vendue au prix de 39,99 euros seulement, contre 59,99 euros en temps habituel. Petite contrainte cependant pour profiter cette offre promotionnelle, il ne faut pas être pressé : Amazon annonce du stock pour dans un mois, début mars. Le produit est expédié et vendu par Amazon EU Sarl, la livraison à domicile est gratuite.L'Echo Dot permet de s'équiper d'une enceinte connectée à bas prix. C'est un appareil idéal à installer dans plusieurs pièces du domicile sans se ruiner. Embarquant Alexa, le speaker répond aux requêtes de l'utilisateur : questions générales, état du trafic, météo, actualité, résultats sportifs... Alexa va chercher les informations en temps réel sur internet. Vous pouvez aussi profiter de nombreux jeux et contrôler les objets connectés de votre domicile à la voix : allumer votre Xbox, lancer Netflix sur la TV, éteindre la lumière...L'appareil d'Amazon est, le rappelle-t-on, une enceinte que vous pouvez utiliser pour écouter de la musique. L'Echo Dot est compatible avec toutes les applications de streaming musical (Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music...) et permet d'écouter les stations radio.Si vous avez du budget et que vous souhaitez vous tourner vers un modèle plus haut de gamme que l'Echo Dot, nous vous invitons à consulter notre dossier comparatif des meilleures enceintes connectées du marché.