Un forfait 5G complet à prix mini : 100 Go pour moins de 9 €/mois, sans durée d’engagement et avec la qualité du réseau SFR. Une offre à ne pas manquer !

Une offre mobile ultra-compétitive, sans condition

RED by SFR frappe fort avec un forfait mobile pensé pour ceux qui veulent beaucoup de data sans exploser leur budget. Proposé à 8,99 €/mois seulement, ce forfait inclut 100 Go d’internet en 5G, les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que l’itinérance en Europe et DOM.
Sans engagement, il offre une totale liberté : vous pouvez résilier à tout moment, sans frais ni contrainte.

Les 3 points forts de ce forfait

  • 100 Go en 5G : idéal pour streaming, réseaux sociaux et navigation intensive.
  • Sans engagement : liberté totale, pas de durée minimale.
  • 8,99 €/mois fixe : prix bas, pas d’augmentation cachée.

Un forfait pensé pour les usages modernes

Avec 100 Go en 5G, ce forfait convient parfaitement à tous les profils connectés : regarder des vidéos en streaming HD, jouer en ligne, utiliser ses applis sans restriction ou encore télétravailler depuis son smartphone. La couverture 5G de SFR assure une connexion rapide et stable dans la majorité des grandes villes françaises, tout en restant performante en 4G ailleurs.

Les appels, SMS et MMS illimités vous permettent de communiquer sans compter, tandis que l’itinérance en Europe et DOM est incluse pour voyager en toute sérénité. Le tout, sans engagement, pour changer d’avis à tout moment.

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

26Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Un prix imbattable pour un forfait 5G complet

Ce forfait est proposé à 8,99 €/mois, sans condition de durée et sans frais cachés. Habituellement, les forfaits 5G avec 100 Go de data se trouvent plutôt autour de 15 à 20 €/mois chez d’autres opérateurs. RED by SFR propose ici l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché, avec une réduction durable, sans limite de temps.

Voir le forfait RED 100 Go 5G à 8,99 €/mois

Pourquoi souscrire maintenant ?

Les promos RED by SFR sont connues pour être temporaires et variables. Ce tarif à 8,99 €/mois pour 100 Go 5G est l’une des offres les plus attractives du moment. En souscrivant dès aujourd’hui, vous verrouillez ce prix avantageux sans engagement, tout en profitant immédiatement des avantages de la 5G sur le réseau SFR.

✅ RED by SFR 100 Go : notre avis sur ce forfait malin et sans engagement pour la rentrée

Le forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois combine data généreuse, réseau performant et liberté totale grâce à son absence d’engagement. À ce prix, difficile de trouver mieux pour un forfait 5G complet et durable.

