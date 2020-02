Economisez 30€ grâce à Amazon sur la montre connectée Huawei Watch GT 2 à 179€ (via ODR)

Amazon : la Huawei Watch GT 2 sous la barre des 150 euros

7 jours d'autonomie

C'est donc sur la plateforme française Amazon qu'il est possible de se procurer en promotion la Huawei Watch GT 2. Sur le site marchand, le modèle 42 mm de la montre connectée bénéficie d'une remise immédiate de 20 euros et voit son prix affiché à 179 euros.Mais ce n'est pas tout ! Par l'intermédiaire d'une offre de remboursement de 30 euros (valable jusqu'au 31 mars 2020), la montre connectée voit son tarif descendre à 179 euros. Toutes les conditions de l'ODR sont à consulter ici Pour la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile. Il faut compter en moyenne 4 jours pour réceptionner la montre connectée. Si ce mode de livraison standard ne vous convient pas, vous pouvez essayer l'abonnement Prime qui est gratuit pendant une durée 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.Conçue pour les sportifs et les sportives, la Huawei Watch GT 2 effectuera un suivi ultra-précis de vos entraînements et de votre état physique en temps réel grâce à ses nombreux capteurs dont un GPS et un cardiofréquencemètre,La montre connectée dispose de nombreuses fonctionnalités comme les appels Bluetooth, les notifications, le lecteur audio, le suivi de votre sommeil ou encore le suivi de votre état de stress.Enfin, côté matériel, l'appareil embarque un processeur Kirin A1 qui fournit à la montre une autonomie exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 7 jours.